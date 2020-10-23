Жители ещё одной многоэтажки в Липецке смогут сэкономить на отоплении

В доме №47 по ул. Московской в Липецке устанавливают автоматизированный тепловой пункт. С инициативой о проведении энергоэффективного капитального ремонта выступили сами собственники квартир, обратившись в Фонд капремонта.

Старшая по дому Екатерина Чиркова – музыкальный работник по призванию и ответственный, активный управдом провела большую работу с жителями дома. Узнав о том, как экономят жителями домов в г. Ельце с автоматизированными тепловыми пунктами, решила попробовать установить современный тепловой пункт и в их доме.

На общем собрании было принято решение платить на 4,8 рубля больше минимального взноса за 1 квадратный метр в течение двух лет.

Повышение сумм в квитанциях за капремонт компенсируется снижением в платежках за тепловую энергию. АТП позволит избежать «перетопов» зимой. Регулируемая автоматика не даст дому забрать больше тепла, чем необходимо.

Стоит отметить, что этот дом находится на общем счете регионального оператора. Но, благодаря тому, что жители приняли решение о дополнительном взносе на капитальный ремонт, они также будут претендовать на финансовую поддержку от Фонда содействия реформированию РФ, которая составляет до 80% от затраченных средств. До конца 2020 года планируется подача заявки по этому дому на финансовую поддержку за счет средств государственной корпорации.