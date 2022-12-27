Практически весь Краснинский район сплотился ради поддержки военнослужащих в зоне СВО. На днях краснинцы доставили солдатам автомобиль УАЗ, приобретенный на средства добровольных пожертвований земляков, продукты и медикаменты.

Откликнулись люди со всех уголков района. Накануне отправки в местном штабе по оказанию помощи мобилизованным кипела работа: активисты паковали продуктовые наборы. Настоящим сюрпризом для бойцов стали домашние заготовки, сделанные с любовью: сало, тушенка, каши, мёд, пирожки, закопченные курочки и так далее. Свой вклад в общее внесли работники культуры. В каждом ДК района последние недели изготавливают блиндажные свечи, маскировочные сети, вяжут носки и рукавицы.

«Помощь бойцам – наше общее дело. В работе принимают участие администрация муниципалитета, организации, социально-ответственный бизнес, члены местного отделения партии «Единая Россия», неравнодушные жители, волонтеры. Гуманитарные грузы отправляются практически каждую неделю», – сообщил глава Краснинского района Алексей Телков.