Жители Краснинского района собирают макулатуру в пользу СВО. Идея объединить два важных проекта – экологическую акцию по сбору и утилизации старых бумаг и поддержку защитников спецоперации – появилась весной. Тогда было собрано почти три тонны макулатуры. Вырученные средства в размере 7,5 тысячи рублей были переданы в местный штаб поддержки военнослужащих «Своих не бросаем». Сейчас идет формирование новой партии макулатуры. Ее сдают и неравнодушные граждане, и организации. Помещение, выделенное под склад ненужных бумаг, старых газет, картона и прочего, уже практически заполнено.

Как сообщили в районном штабе, за время его существования было отправлено около 30 партий гуманитарного груза. Краснинцы поддерживают как бойцов, защищающих рубежи, так и жителей пострадавших территорий. На днях, к примеру, был отправлен груз для сельского детского сада в Володарском районе.

Штаб находится на постоянной связи с земляками, находящимися на передовой. Сейчас основной запрос на оптические приборы и маскировочные сети. Руками краснинцев уже сплетено и отправлено около 800 таких сетей. Для их изготовления закупают только качественные и прочные материалы – сетки и ленты. А еще в них вплетают «живые помощи», которые передает местный храм, чтобы наши бойцы находились под защитой молитвы.

«Желание жителей Липецкой области помочь бойцам на передовой не ослабевает, наоборот, только набирает силу. Люди готовы переводить деньги, делиться продуктами, жертвовать своим временем, чтобы изготовить предметы первой необходимости для военнослужащих. Это все, несомненно, имеет огромное значение для достижения нашей общей цели – приближения победы», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.