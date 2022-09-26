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В Липецкой области в рамках реализации региональной программы капитального ремонта продолжается ремонт крыш. Всего запланированы работы на 69 объектах.

Так, на ул. Коммунаров в Ельце продолжается капитальный ремонт крыш в 15-ти домах, в 12 из них — работы практически выполнены.

Два раза в неделю на каждом доме проводятся проверки представителями строительного контроля и инженерами-кураторами ФКР Липецкой области. Свои замечания специалисты фиксируют в журнале работ, актах фиксации договорных нарушений и актах обнаружения недостатков.

На скорость выполнения влияет погода: из-за дождей капитальный ремонт затягивается. Чтобы недопустить залитий квартир, подрядные организации не раскрывают всю крышу сразу, а выполняют работу участками — захватками. Кроме того, до монтажа профлиста стропильная система накрывается парогидроизоляционной плёнкой.

Если осадки интенсивные и залитие происходит, то, согласно договору, подрядная организация несет ответственность за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц.

Подрядчиками заключен договор комплексного страхования, в котором застрахованы риски, связанные, в том числе, с порчей имущества собственника во время проведения работ.

Компенсация за порчу имущества страховой компанией происходит после обращения жителя в адрес управляющей компании, обслуживающей дом, или в адрес ФКР Липецкой области для составления акта осмотра поврежденного имущества и дальнейшей передачи документов подрядной организации.

Представители подрядных организаций в случае залитий стараются оперативно связаться с жителями пострадавших квартир, чтобы рассказать о порядке получения компенсации.

После принятия документов страховой компанией осуществляется выезд оценщика с целью определения суммы ущерба и объема денежных средств, необходимых для компенсации за порчу имущества. После вышеназванных мероприятий денежные средства поступают собственнику помещения от страховой компании.

Напоминаем, что жители домов, в которых проходит капитальный ремонт, могут получить обратную связь от инженеров-кураторов ФКР, специалистов строительного контроля и подрядной организации. Номера телефонов указаны на паспортах объекта, размещённых на каждом доме.