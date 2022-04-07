С начала года более 2 500 липчан и жителей региона получили выплаты от Фонда социального страхования в почтовых отделениях. Услугой по страховому обеспечению можно воспользоваться в любом отделении Почты России в регионе.

«Сейчас выплаты по больничному, пенсии, социальные и другие единовременные выплаты можно получить в шаговой доступности от дома или работы — в ближайшем почтовом отделении. Удобство для жителей подчёркивает и статистика. Так, выплаты по больничному за 2021 г. через почтовые отделения региона получили более 10 200 человек», — отметила заместитель директора УФПС Липецкой области Почты России Вера Ефендиева.

Для получения выплаты по больничному работодателю вместе с листком нетрудоспособности необходимо подать заявление на получение выплат с указанием своего почтового адреса. Средства перечисляются в течение 10 календарных дней со дня получения заявления и документов. Когда денежные средства поступят в почтовое отделение, получателю будет доставлено извещение в почтовый ящик.

Отметим, что получить перевод можно как лично по паспорту, так и с помощью законного представителя по доверенности. Комиссия за перевод выплаты с получателя не удерживается.

К «прямым выплатам», которые клиенты могут получить на почте, также относятся: пособия по временной нетрудоспособности, пособия по беременности и родам, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, единовременное пособие при рождении ребенка застрахованному лицу.

Уточнить график работы и заранее записаться в почтовое отделение можно на сайте или в мобильном приложении Почты России.