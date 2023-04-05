В сёлах Липецкой области открывается всё больше новых мини-поликлиник. Они лучше оснащены и нравятся жителям, так как квалифицированную медицинскую помощь можно получить быстро, профессионально и комфортно. К примеру, фельдшерско-акушерского пункт селе Ратчино Добровского района открылся в конце 2022 года и уже обслужил около 700 пациентов.

Почти 100 человек за это время прошли в ФАПе диспансеризацию и профосмотры, что позволило вовремя начать профилактику и лечение заболеваний. Больше 40 человек вакцинировались от коронавируса. Неотложную помощь получили 65 пациентов, из которых 15 – дети.

Фельдшерско-акушерский пункт в Ратчино построили в рамках национального проекта «Здравоохранение». Учреждение оказывает первичную, доврачебную и медико-санитарную помощь. ФАП обслуживает 750 жителей села, в том числе 163 ребёнка.

Отметим, что на сегодняшний день в Добровском районе работает 12 фельдшерско-акушерских пунктов, четыре отделения общей врачебной практики и четыре амбулатории.

«За последние несколько лет мы построили большое количество медучреждений в районах. Это позволило повысить качество оказания помощи в сельской местности. Кроме того, развитая социальная инфраструктура способствует тому, чтобы жители оставались в сёлах и развивали наши муниципалитеты», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.