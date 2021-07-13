Опыт реализации социальных контрактов был представлен сегодня журналистам региональных СМИ на примере трёх предпринимателей Липецкого района. Все они заключили социальные контракты на открытие своего дела, не имея опыта предпринимательства и в силу разных причин оказавшись в сложной материальной ситуации.

Игорь и Елена Ефименко из села Ленино решили заняться изготовлением шоколадных букетов. Так увлечение превратилось в бизнес.

Розы из бельгийского шоколада – хороший подарок, продукция востребована. В конце июня липецкие шоколатье завели свою страницу в Инстаграме, которая набирает подписчиков.

Валентина Тарасова выбрала более традиционное для сельской местности дело – разведение крупного рогатого скота молочного направления. Контракт она заключила совсем недавно, в июне, и пока делает первые шаги – обустраивает помещение для содержания животных. Сам по себе уход за животными для неё не в новинку: в её хозяйстве уже были и поросята, и птица, и кролики, и козы.

Дело Екатерины Орловой тоже выросло из увлечения. При обустройстве дома они с мужем решили сделать на участке живую изгородь из туй. Но покупать саженцы было дорого – приобрели семена и начали выращивать растения.

Сейчас у Екатерины питомник хвойных растений с двумя тысячами контейнеров разного объёма для саженцев. Клиенты – частные лица и различные организации. Екатерина договорилась с садовыми центрами о реализации растений и с питомником крупномеров, который закупает посадочный материал для дальнейшего доращивания.

Всего с начала года 3407 малоимущих жителей Липецкой области получили помощь на основании социального контракта на общую сумму 340,7 млн рублей. Самое популярное направление – поиск работы, им уже воспользовался 1341 человек. Это уже больше, чем за весь прошлый год по данному направлению. 1078 заявителей получили деньги на открытие своего дела (за весь 2020 год – 435), и ещё 274 человека – на развитие личного подсобного хозяйства. На преодоление трудной жизненной ситуации заключено 714 контрактов.

«Мы видим, что соцконтракты становятся востребованными у жителей региона, – отмечает руководитель Липецкой области Игорь Артамонов. – Наша задача получить хороший результат от этой программы, понизить уровень бедности и вовлечь людей в создание регионального продукта».

По итогам полугодия Липецкая область вышла на первое место в ЦФО по числу заключённых соцконтрактов. Достигнуть такого результата помогла слаженная, комплексная работа всех заинтересованных структур и взаимодействие с победителями конкурса «Лидеры России».

В 2021 году были упрощены условия получения помощи на основании социального контракта – отменены имущественные критерии, разработаны система сопровождения для начинающих предпринимателей и система одной двери, позволяющая заявителю пройти весь путь – от подачи документов до подписания контракта в одном месте.

Самые последние изменения были приняты на сессии областного Совета депутатов. Теперь возможность заключать социальный контракт на осуществление предпринимательской деятельности или ведение личного подсобного хозяйства получили студенты, обучающиеся очно, вне зависимости от курса. Ранее на поддержку могли рассчитывать студенты выпускных курсов сузов и вузов.

Усилено информирование жителей региона о возможностях соцконтракта: к традиционным способам информирования и консультирования добавился ещё один – чат-бот @SocContract48 в мессенджере Телеграм.

Предприниматели, заключившие социальный контракт, будут обеспечены сопровождением и в дальнейшем. Например, для них будут организованы ярмарки, в том числе в онлайн-формате, где они смогут реализовать свою продукцию, расширить круг клиентов.

«Самое главное – меняется отношение к получению социальной помощи. Рост популярности таких направлений, как поиск работы, открытие своего дела, говорит о том, что получатели поддержки настроены активно действовать, чтобы улучшить своё материальное положение», – отмечает начальник управления социальной политики Липецкой области Ольга Белоглазова.