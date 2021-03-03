В администрации Липецкого района отреагировали на жалобы жителей Малашевки. Они сообщали о несанкционированном складировании отходов жизнедеятельности на близлежащих к деревне полях.

Сегодня первый заместитель главы районной администрации Андрей Герасимов вместе со специалистами администрации Кузьмино-Отвержского сельсовета выехал на место и увидел все своими глазами.

Установлено, что доставку и выгрузку навоза на поля осуществляют крупногабаритные машины “Man”.

Выяснив обстоятельства произошедшего у местного населения, представители администрации приняли решение обратиться по этому вопросу в Липецкую межрайонную природоохранную прокуратуру, сообщили в администрации Кузьмино-Отвежского сельсовета.