Жители Липецкой области активно приобретают жилье по новым льготным ипотечным программам

В России реализуются программы льготной ипотеки, по которым часть процентов банку компенсирует государство. В Липецкой области наибольшей популярностью пользуются «Программа господдержки 2020» или другими словами «президентская ипотека», «Семейная ипотека» и «Сельская ипотека».

Взять льготную ипотеку может любой гражданин РФ независимо от возраста, семейного положения, количества и возраста воспитываемых детей. Главные требования: наличие гражданства РФ, платежеспособность, белая зарплата и положительная кредитная история.

Так называемая «президентская ипотека» действует с 17 апреля 2020 года по ставке 6,5% годовых на весь срок кредита. Программа предусматривает определенные условия: приобретение жилья в многоквартирном доме-новостройке по договору купли-продажи или по договору долевого участия у официального застройщика или инвестора до 1 ноября 2020 года.

Максимальная сумма кредита — не более 3 млн рублей. Первоначальный взнос на данный момент снижен с 20% до 15% от стоимости жилья. Срок кредита – 20 лет. Для погашения займа можно использовать материнский капитал. На текущий момент в Липецкой̆ области выдано 680 кредитов на 1 млрд 175 млн рублей. Всего же за последние четыре месяца подано еще более 1200 заявок на 1 млрд 900 млн рублей.

Продолжает работать «Семейная ипотека» с господдержкой под 4,5%. Ею могут воспользоваться семьи с двумя и более детьми, которые родились в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022-го. Чтобы оформить семейную ипотеку, необходимо иметь первоначальный взнос от 20% от стоимости приобретаемого жилья. Также может быть использован материнский капитал. Срок погашения кредита – 30 лет.

Семьи с тремя и более детьми могут рассчитывать на субсидию до 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Этими денежными средствами заемщик может рассчитаться с банком за полученный кредит на приобретение квартиры как в новостройке, так и на вторичном рынке, а также за покупку земельного участка и индивидуального жилого дома. Правительство России выделит дополнительно 11,8 миллиарда рублей на льготы по ипотеке для отдельных категорий многодетных семей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Получить субсидию может гражданин, у которого в период с 1 января 2019-го до 31 декабря 2022 года родился или им был усыновлен третий или последующий ребенок. За субсидией следует обращаться в банк, где был оформлен ипотечный кредит, в том числе в АО «ДОМ.РФ». Для подтверждения права на льготу необходимо приложить свидетельства о рождении детей и подтверждение их российского гражданства. Этой субсидией можно частично или полностью погасить любой ипотечный кредит.

Стоит отметить, что многодетная семья, нуждающаяся в улучшении жилищных условий, может бесплатно получить земельный участок и построить на нем дом. Для этого необходимо жителям города Липецка обратиться в областное управление имущественных и земельных отношений по телефону +7(4742)22-27-32, либо через официальный сайт www.uizo.ru, а жителям районов Липецкой области нужно обращаться в администрации своих муниципалитетов.

Еще одна выгодная ипотечная программа, которую смогли оценить жители Липецкой области – «Сельская ипотека» под 2,7 %. Чтобы воспользоваться этой льготой, городской житель, решивший поменять город на село, может приобрести готовое жилье – частный дом, квартиру в многоквартирном доме в сельской местности или участок под строительство, недостроенный дом, квартиры в строящемся доме. На самостоятельные постройки сниженная процентная ставка не распространяется. Кредит выдается сроком до 25 лет. Построенный или приобретенный дом или квартиру запрещено продавать в течение 5 лет после покупки. Стоит отметить, что к сельским территориям также относятся города с населением менее 30 тысяч человек. В Липецкой области это любой населенный пункт за исключением Липецка, Ельца и Грязи.

«Невозможно повысить качество жизни людей без обеспечения всех нуждающихся жильем. Мы активно работаем для того, чтобы люди почувствовали уверенность в завтрашнем дне», — подчеркивает глава исполнительной власти региона Игорь Артамонов.