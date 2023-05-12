Проголосовать за территории, которые будут благоустроены в следующем году благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированному Президентом России, жители Липецкой области могут на единой онлайн-платформе 48.gorodsreda.ru. Голосование продлится до 31 мая включительно. На выбор представлено 50 объектов в восьми городах – Липецке, Ельце, Усмани, Лебедяни, Данкове, Чаплыгине, Задонске и городе Грязи. Свой выбор сделали уже 85 тысяч жителей региона.

Помочь жителям Липецкой области проголосовать за объекты благоустройства готовы почти 950 волонтеров. Узнать их просто – по фирменным манишкам с лозунгом «Города меняются для нас». Волонтер Софья Логунова поясняет, что процедура голосования занимает всего несколько минут, а сбор данных абсолютно безопасен. Информация, собранная добровольцами, не хранится на серверах и не может быть использована повторно. Данные нужны только для авторизации в системе, так исключается вероятность дублирования голосов.

«Вопросы благоустройства и создания комфортной городской среды являются важными для жителей. Одна из целей Всероссийского голосования – дать им возможность выбрать территории для благоустройства», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.