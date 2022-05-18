Проголосовать за территории, которые в случае победы будут благоустроены в следующем году благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», жители Липецкой области могут на единой онлайн-платформе 48.gorodsreda.ru. Голосование продлится до 30 мая.

«Семь миллионов россиян уже приняли участие во всероссийском онлайн-голосовании по выбору объектов благоустройства. Оно еще не заканчивается. Каждый неравнодушный к своему городу может успеть принять в нем участие», – сообщил заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

В Липецкой области на голосование вынесены 54 объекта в восьми городах – Липецке, Ельце, районном центре Грязи, Усмани, Лебедяни, Данкове, Чаплыгине и Задонске. Сделать свой выбор можно как онлайн, так и с помощью приложения добровольцев. Узнать их довольно просто – по фирменным манишкам с лозунгом «Города меняются для нас». Волонтер Алина Фомина поясняет, что процедура голосования занимает всего несколько минут, а сбор данных абсолютно безопасен. Информация, собранная добровольцами, не хранится на серверах и не может быть использована повторно. Данные нужны только для авторизации в системе, так исключается вероятность дублирования голосов.

«Нам называют свой номер телефона, фамилию, имя и отчество. Мы вводим данные в программу на планшете, и человеку поступает звонок на мобильный – последние четыре цифры номера нужно назвать в качестве кода подтверждения. Затем выбрать, какое пространство требует благоустройства», – рассказала доброволец Дарья Коротаева. Помочь жителям Липецкой области проголосовать за объекты благоустройства готовы почти 800 волонтеров. На сегодня выбор сделали уже более 98 тысяч человек.

«Высокий интерес к голосованию говорит о том, что вопросы благоустройства и создания комфортной городской среды являются важными для жителей страны. Наша главная задача – дать им возможность сделать свой выбор. До конца голосования остается еще около двух недель, я приглашаю всех принять в нем участие и выбрать территории для благоустройства», – подчеркнул заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Алексей Ересько.

«Всероссийское голосование за объекты благоустройства проводится второй год подряд, и жители нашего региона активно включаются в него, чтобы их города преображались, что еще раз подтверждает их любовь к родному краю», – отмечает глава Липецкой области Игорь Артамонов.