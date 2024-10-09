Почта России бесплатно доставила в Курскую и Белгородскую области больше 500 посылок от липчан за месяц.

Принимать посылки для двух приграничных субъектов почтовый оператор начал в конце августа. Максимальный вес отправления ранее составлял 10 кг, сейчас вырос вдвое — до 20 кг, а количество по-прежнему не ограничено. Также почтовый агрегатор не берёт плату за доставку с курян и белгородцев. От них в Липецкую область приехали уже больше 600 посылок.

«Липецкая область продолжит оказывать необходимую помощь соседям, которые регулярно подвергаются атакам ВСУ. Куряне и белгородцы, приехавшие к нам, живут в пунктах временного размещения, где для них созданы необходимые условия, чтобы они чувствовали себя в комфорте и безопасности вдали от боевых действий. Продолжается сбор гуманитарной помощи, отправки — регулярные», — комментирует губернатор Липецкой области.