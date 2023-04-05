В 2022 году жители Липецкой области совершили по картам около 491,7 млн операций — это на 21% больше, чем в 2021 году. Общая сумма по всем операциям с платежными картами за год выросла более чем на 18% и приблизилась к 777 млрд рублей.

«Ежедневно в 2022 году жители региона с помощью платежных карт оплачивали покупки, совершали переводы, снимали наличные на общую сумму 2,1 млрд рублей. При этом липчане чаще рассчитывались безналом за покупки и реже снимали наличные. На каждую операцию по получению денег приходились 23 операции по безналичной оплате», — подчеркивает главный экономист сектора платежных систем и расчетов липецкого отделения Банка России Виталий Черкашин.

За прошлый год суммарный объем безналичных операций по оплате товаров и услуг увеличился почти на 18% и составил 256,3 млрд рублей. Средний чек при этом составил 646 рублей.

В среднем за один раз липчане снимали наличными около 10,5 тыс. рублей. Всего же за год совершено 17,4 млн таких операций, их число в сравнении с 2021 годом снизилось на 10%.

Количество платежных карт, выданных в Липецкой области в 2022 году, увеличилось на 21% — до 2,4 млн единиц. На территории региона работают около 1,4 тыс. банкоматов и почти 28 тыс. терминалов.