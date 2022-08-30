Жители Липецкой области с начала нынешнего года заключили 4820 социальных контрактов. Это почти 80% от плана на 2022-й. Самое популярное направление – осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности. Его выбрали 1990 человек, в числе которых и липчанка Елизавета Грабская.

Социальный контракт она заключила в начале февраля этого года. Получила 250 тыс. рублей на создание мастерской по шитью детской одежды и изготовлению аксессуаров – украшенные вышивкой белоснежные фартучки, ободки, заколки и гребни для волос, брошки со стразами и речным жемчугом. Елизавета реализует готовые работы, но выполняет и заказы.

«Благодаря поддержке государства мое увлечение вышло на качественно новый уровень. Мои работы можно найти на популярной интернет-площадке для продавцов, магазин «Atelier Belkas». Это очень вдохновляет. Не говоря уже об увеличении дохода, это вселяет уверенность, что я могу продолжать заниматься любимым делом», – рассказала начинающая предпринимательница.

С 1 июля размер помощи на открытие своего дела был увеличен до 350 тыс. рублей, а на ведение личного подсобного хозяйства – до 200 тыс. рублей. Условия предоставления помощи те же, что и прежде: заключить соцконтракт могут семьи и одиноко проживающие граждане, среднедушевой доход которых по независящим от них причинам ниже величины прожиточного минимума. В данном случае прожиточный минимум учитывается по категориям: для трудоспособных – 12593 рубля, для детей – 11719 рублей, для пенсионеров – 10109 рублей. Социальный контракт заключается на срок от 3 до 12 месяцев. «Социальные контракты востребованы в Липецкой области и очень многие проекты, запущенные при помощи этой программы, успешны. От дополнительной поддержки мы ждем еще лучшего результата и улучшения благосостояния жителей региона», – неоднократно отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Подать заявление можно в МФЦ и через бесплатное мобильное приложение «Социальный контракт», доступное в Google Play. В приложении можно просчитать среднедушевой доход своей семьи, узнать условия заключения соцконтракта, познакомиться с примерами бизнес-концепций, подать документы на получение помощи и отчетность о выполнении контракта, сообщили в управлении социально политики Липецкой области.

«Популярность социального контракта на открытие своего дела объясняется, с одной стороны, большей эффективностью этого направления, с другой – теми условиями, которые были созданы, чтобы помочь начинающим предпринимателям. Заявителям предлагают готовые бизнес-концепции, помогают с разработкой собственных идей. Для них проводят обучающие семинары, встречи с теми, кто уже успешно реализовал социальный контракт. Разработано приложение, которое упрощает подачу и заявления на получение помощи, и отчетов о своей деятельности. Все вместе убеждает людей, что у них все получится, даже если это их первый опыт в бизнесе», – подчеркнула заместитель губернатора Липецкой области Ольга Белоглазова.