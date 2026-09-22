Жители Липецкой области могут бесплатно обучаться в проекте «Флагманы образования»

Президентская платформа «Россия – страна возможностей» открыла доступ к цифровым сервисам проекта «Флагманы образования» для всех жителей Липецкой области. Участие доступно в течение всего года и не требует специальной подготовки — достаточно зарегистрироваться на сайте до 11 октября.

Проект создан как экосистема для личностного и профессионального роста. Она будет полезна учителям, инженерам, студентам, предпринимателям и всем, кто стремится расширять кругозор и развивать надпрофессиональные навыки.Что доступно участникам:- «Библиотека контента» — лекции ведущих экспертов, методические разработки и образовательные материалы для самообразования;- «Каталог возможностей» — подборка конкурсов, грантов, стажировок и мероприятий от партнёров проекта;- «Оценка компетенций» — диагностика сильных сторон и зон роста с персональными рекомендациями;- Онлайн-курс «Как стать командным игроком?» — принципы эффективного взаимодействия в коллективе;- «Шагомер» — сервис для поддержания физической активности;- Спецпроект «СВОи. Разговоры с Героями» — материалы для родителей и педагогов о том, как говорить с детьми на важные темы.

После регистрации в личном кабинете также открывается доступ к проектам «Диктант возможностей», курсам «Культура» и «Государство». Они помогут проверить эрудицию, глубже понять искусство и разобраться в управленческих процессах страны.

«Проект «Флагманы образования» даёт возможность каждому жителю региона — от школьника до опытного управленца — найти своё направление для роста», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.Кроме того, жители региона могут принять участие в конкурсных треках «Учить и учиться» и «СпортТрек». Регистрация на них открыта до 11 октября.

Трек «Учить и учиться» объединяет старшеклассников, студентов и педагогов от 14 лет. Участники пройдут профориентационный курс, познакомятся с цифровыми сервисами и возможностями искусственного интеллекта в работе педагога, выполнят практические задания. Победителей пригласят в Москву на финальное мероприятие и повышение квалификации.

Направление «СпортТрек» предназначено для тренеров, учителей физкультуры, спортсменов и студентов от 18 лет. Участники узнают о командной работе, спортивной медицине и психологии, студенческом спорте, а также о роли тренера и капитана. Победители также отправятся в Москву на финал.

«Сегодня оставаться современным специалистом можно только в постоянном движении: идти в ногу со временем, заниматься самообразованием и быть частью профессионального сообщества. Именно это и дает проект «Флагманы образования» — не разовое участие в конкурсе, а среду, в которой можно расти каждый день», — отметил руководитель проекта Сергей Михайлов.

Проект реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Росмолодёжи.