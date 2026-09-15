Жители Липецкой области могут до 1 октября изменить вариант получения набора соцуслуг

Социальный фонд России напоминает жителям Липецкой области, являющимся федеральными льготниками, что до 1 октября они могут изменить вариант получения набора соцуслуг в натуральном виде или денежном эквиваленте. Подать заявление на изменение формы соцпакета можно через портал Госуслуг, в клиентских службах Отделения СФР по Липецкой области или офисах МФЦ.

В набор соцуслуг входят: лекарства, лечебное питание и медицинские изделия; путевки на санаторно-курортное лечение при наличии медицинских показаний; бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. В 2026 году стоимость НСУ составляет 1825,25 руб. в месяц. Важно отметить, что размер денежного эквивалента не означает, что льготы в натуральном виде оказываются на такую же сумму. Они предоставляются в том объеме, который необходим получателю.

Дополнительные вопросы можно задать по телефону регионального контакт-центра: 8(4742)42-92-73. Режим работы с понедельника по четверг с 8:30 до 17:30, в пятницу с 8:30 до 16:30. Вся актуальная информация о мерах социальной поддержки размещена в официальном аккаунте Отделения СФР по Липецкой области в МАКС.

«Меры соцподдержки помогают обеспечить жителей Липецкой области всем необходимым для полноценной жизни. Это и регулярные денежные субсидии, и целевые выплаты, а также услуги в натуральном виде. Список мер поддержки постоянно пересматривается и дополняется в соответствии с актуальной повесткой», – не раз отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.