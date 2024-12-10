Жители Липецкой области могут принять участие во Всероссийской акции «Ёлка желаний». Осуществить мечту ребёнка в трудной жизненной ситуации можно дистанционно — на официальном сайте акции.

В этом году отправить письмо-заявку с желанным новогодним подарком могут ребята с ограничениями по здоровью, из малообеспеченных семей и сироты. Стать мечтателями могут дети из новых регионов России — ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, а также приграничных территорий — Белгородской, Брянской, Курской областей, включая тех, кто вынужденно покинул свой дом из-за обстрелов. Принимают письма и от детей из семей участников СВО. Ребята из Липецкой области, попадающие под данные категории, тоже могут оставить заявку для «Ёлки желаний».

Для участия в акции нужно зарегистрироваться на сайте елкажеланий.рф. Письмо, которое отправит мечтатель, появится на виртуальной ёлке. Там его увидят исполнители. «Ёлка желаний» проходит не только дистанционно, но и в очном формате. Мечты детей распечатывают на специальных открытках и развешивают на новогодних ёлках в местах проведения акции. Любой неравнодушный человек может снять открытку и исполнить заветную мечту ребёнка. Всероссийская благотворительная акция проводится с 2018 года при поддержке Росмолодёжь.Добро.