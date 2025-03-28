Жители Липецкой области могут использовать маткапитал для строительства дома через эскроу-счета

Построить дом с использованием материнского капитала через эскроу-счёт могут жители Липецкой области. Ранее такой способ был доступен только при покупке жилья долевого строительства. Изменения вступили в силу 1 марта 2025 года.

Средства маткапитала направляются на эскроу-счёт. С него оплачиваются услуги подрядной организации. Она может принадлежать как крупной юридической фирме, так и индивидуальному предпринимателю. Чтобы распорядиться сертификатом таким образом, заявителю необходимо обратиться в клиентскую службу реготделения Социального фонда России. С собой нужно иметь:

— договор строительного подряда;

— сведения из ЕГРН о праве собственности на участок под строительство;

— договор займа, сведения из кредитного договора на строительство дома или сведения из договора об ипотеке, если семья берет кредит или заём под строительство;

— сведения из реестра, если земля оформлена в постоянное, бессрочное пользование или пожизненное наследуемое владение либо передана в аренду или безвозмездное пользование;

— данные из уведомления о планируемой стройке. Его компания-подрядчик обязана направить ведомству, которое выдало разрешение на строительство.

Если договор о счёте эскроу был расторгнут, банк обязан вернуть СФР средства, направленные на строительство. Владелец сертификата вправе снова распорядиться отозванными средствами по своему усмотрению, отмечают в липецком Соцфонде.

Решение жилищных вопросов остается самым востребованным направлением для использования материнского капитала у жителей Липецкой области. В прошлом году на эти цели выплату направили больше четырёх тысяч жителей региона. Подать заявление об использовании материнского капитала можно на портале госуслуг, а также лично в клиентской службе Отделения Социального фонда по Липецкой области или МФЦ.