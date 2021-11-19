В рамках нацпроекта в регионе впервые обучат водителей погрузчиков, сообщает управление социальной политики Липецкой области. Новую профессию освоят 15 человек. Каждому гарантируют трудоустройство. Обучение проходит в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». Для граждан оно бесплатное.

«Сегодня услуги службы занятости востребованы очень высоко, – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – Важнейшими ее задачами в этот сложный период являются содействие гражданам в поиске работы, переобучение по новым профессиям, поддержка и трудоустройство безработных».

Региональный оператор программы переобучения – РАНХиГС. Она заключила соглашение с учебно-курсовым комбинатом, где жители региона будут получать навыки водителя погрузчика. Курсы рассчитаны на 1,5 месяца, после чего студенты сдадут экзамен. В случае успешного прохождения итоговой аттестации каждый получит свидетельство о профессии.

«Благодаря нацпроекту регион получил возможность обучать на водителей погрузчиков граждан любой категории, а сроки ожидания начала курсов сократились в два раза. Данную квалификацию жители осваивали и ранее, но по другой программе – региональной «Рынок труда». Ее возможности были ограничены, стать ее участником мог только безработный. С момента подачи заявки в центр занятости до первых занятий могло пройти больше месяца. Это связано с непростой процедурой торгов. В рамках нацпроекта таких ограничений нет. Достаточно оставить заявку на портале «Работе в России», и уже через две недели желающих пригласят на курсы», – отметила начальник управления соцполитики Липецкой области Ольга Белоглазова.

«Профессия водитель погрузчика – одна из самых востребованных не только в регионе, но и в стране. В Липецкой области открыто 400 вакансий. Специалисты требуются в сфере производства и торговли. Средняя зарплата – 30 тысяч рублей. Каждый, кто проходит переобучение в рамках нацпроекта, будет трудоустроен», – сообщила директор центра занятости Липецкой области Мария Маслакова.

Всего в регионе требуется 15000 специалистов в разных сферах. Найти подходящую вакансию и записаться на переобучение можно с помощью портала «Работа в России» (Trudvsem.ru). Для подачи заявки необходимо иметь подтвержденную запись на портале Госуслуг. Оформить заявку помогут в любом центре занятости населения нашего региона.