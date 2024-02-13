Мужчины 1961 года рождения (63 года) и женщины 1966 года (58 лет) с 2024-го могут выйти на пенсию, сообщили в Социальном фонде России по Липецкой области. При наступлении пенсионного возраста жители региона имеют право подать заявление на автоматическое назначение пенсии по старости. Заявление можно оформить, не выходя из дома, через портал госуслуг. С начала года такой возможностью воспользовались 76 липчан.

Страховая пенсия по старости в автоматическом режиме может быть назначена гражданам РФ, достигшим пенсионного возраста и имеющим страховой стаж не менее 15 лет и не менее 30 пенсионных коэффициентов. Им направляется уведомление в личный кабинет на портале госуслуг. Важным условием для автоматического назначения пенсии является отсутствие периодов работы или иной деятельности за пределами территории РФ.

При подаче такого заявления гражданину предлагается ознакомиться с личными данными и предполагаемым размером страховой пенсии по старости, определенным на основании сведений индивидуального учета на момент обращения. «Эта услуга значительно упрощает процедуру обращения за назначением пенсии. Если заявитель согласен со всеми имеющимися сведениями, от него необходимо только подтвердить это в заявлении. После этого в течение 15 минут назначается пенсия. Решение приобщается к выплатному делу», — отметил управляющий ОСФР Евгений Павлов.

Заявление может быть подано не ранее, чем за месяц до наступления пенсионного возраста. Кроме того, в региональном отделении соцфонда подчеркнули, что если необходимые условия для назначения страховой пенсии по старости в автоматическом режиме не соблюдены, либо уведомление о возможности назначения пенсии в автоматическом режиме не поступило в личный кабинет, то заявление о назначении страховой пенсии по старости можно также подать в электронном виде через портал Госуслуг. В данном случае указанное заявление территориальный орган СФР рассмотрит в общем порядке.