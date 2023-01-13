Потребители теперь могут подключиться к сетям электроснабжения через Единый портал государственных услуг. Ранее граждане обращались в электросетевые компании, чтобы подключить домохозяйства к сетям электроснабжения.

В сентябре услуга появилась на Едином портале госуслуг. Тогда через госуслуги можно было подать заявку на подключение, а потом приходилось взаимодействовать с сетевыми компаниями напрямую. В декабре было завершено интеграционное тестирование. Теперь на Едином портале госуслуг можно осуществить полный цикл всех этапов подключения к электросетям – от подачи заявки до отслеживания статусов всех этапов её исполнения сетевыми компаниями, а после выполнения всех мероприятий по подключению в личном кабинете можно получить акт об осуществлении технологического присоединения. Таким образом, к электросетям можно подключиться, не выходя из дома.

«Повышение эффективности управления жилфондом остаётся одной из главных задач. Электронный формат ускорит процесс взаимодействия между жителями и ресурсоснабжающей организацией, упростит процедуру подключения к сетям электроснабжения, позволив решать все связанные с этой процедурой вопросы онлайн», – отмечает губернатор региона Игорь Артамонов.