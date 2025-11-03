Жители Липецкой области могут оценить безопасность банковских услуг

Банк России приглашает жителей и бизнес Липецкой области пройти до 28 ноября опрос, чтобы оценить безопасность банковских услуг. Его результаты помогут разработать дополнительные меры защиты людей от преступников. Участники опроса ответят, с какими видами кибермошенничества они сталкивались за последний год, пострадали ли от действий злоумышленников, и как банки информировали их о правилах безопасного финансового поведения.

В 2024 году в опросе приняли участие больше 4000 жителей Липецкой области. По итогам составлен портрет жертвы мошенничества. Это работающая жительница города со средним уровнем дохода и средним образованием в возрасте от 25 до 44 лет. Чаще всего она сталкивалась с телефонным и СМС-мошенничеством, переходила по вредоносным ссылкам. В целом опрос-2024 показал, что уровень киберграмотности жителей региона высокий. Более 85% респондентов вспомнили о правилах безопасного финансового поведения при общении с мошенниками.

«Киберпреступность постоянно видоизменяется, поэтому важно не игнорировать предупреждения о новых схемах обмана. Силовые ведомства, конечно же, противостоят мошенникам, но в этом деле также важны личная осторожность и предусмотрительность», – не раз подчеркивал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.