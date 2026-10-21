Жители Липецкой области могут оценить работу учреждений соцсферы на портале Госуслуг

Жители Липецкой области могут оценить качество и условия оказания услуг в учреждениях социальной сферы – детских садах, школах и медицинских организациях. Сделать это можно через портал Госуслуг. Обратная связь позволит определить, что нужно улучшить. Участвовать могут жители региона старше 18 лет. Они должны иметь профиль на портале Госуслуг и подтвердить получение уведомлений.

После оказания услуги ссылка на опрос приходит на электронную почту, в личный кабинет и в приложение Госуслуг. По ссылке можно поставить организации оценку и при желании ответить на вопросы: о качестве обслуживания; об удобстве получения услуги; о доступности информации; о работе сотрудников. Также можно оценить удобство записи, организацию приёма, комфорт помещений, взаимодействие со специалистами и доступность услуг для людей с ограниченными возможностями.

«Результаты покажут, насколько липчане удовлетворены качеством образования и медицинской помощи в регионе. Данные получат как руководители организаций, так и федеральные и региональные органы исполнительной власти. Их будут использовать, чтобы сделать работу учреждений лучше», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Липецкая область входит в число 30 регионов, где проходит эксперимент по оценке гражданами услуг организаций социальной сферы. Систему разработали Минтруд и Минцифры России при методической поддержке АСИ во исполнение поручения Президента России. В 2026 году оценка идёт в пилотном режиме. Каждый субъект РФ сам определяет, какие организации оценивать. Важно, чтобы оценки отражали реальный опыт граждан, и положительный, и критический. Чем больше людей примет участие, тем точнее будет картина.