Первый в России образовательный проект для авторов контента «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» запускает конкурс «Спецноминации 2.0». У жителей Липецкой области есть возможность продвинуть свои блоги на федеральной площадке, получить полезные подарки и профессиональное развитие в медиа. Призовой фонд конкурса «Спецноминации» в этом году составляет более 15 миллионов рублей. Проект реализуется в рамках национального проекта «Образование», заявку можно подать на сайте до сентября.

Проект «ТопБЛОГ» за три сезона объединил более 150 тысяч блогеров из 89 регионов России. От Липецкой области с 2020 года участниками стали 890 жителей региона, десять из них объявлены финалистами и один вошел в число победителей конкурса для авторов полезного контента. В 2024 году 126 жителей региона уже подали заявки на образовательную программу «Медиалаборатория» проекта «ТопБЛОГ». Теперь для всех жителей Липецкой области открыта возможность участвовать в конкурсе «Спецноминации 2.0».

Участвовать могут авторы контента с блогом от 500 подписчиков. Важно, что социальные сети, в которых ведется блог, должны быть разрешены на территории России. Участие на всех этапах конкурса бесплатное без возрастных ограничений. Каждый из блогеров сможет выбрать близкую своему контенту спецноминацию: «Наука и образование», «Путешествия», «Управление, экономика и общество», «Семья и поколение», «Культура и творчество», «Спорт и активный образ жизни», «Современные технологии», «Устойчивое развитие», «Медиа и маркетинг», «Кулинария», «Россия – страна возможностей», «Территория новых возможностей».

Партнерами и держателями спецноминаций стали АНО «Россия – страна возможностей», Госкорпорация «Росатом», Президентская академия, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Мультиформатный научно-просветительский проект «Поиск», продюсерский центр «Инсайт люди», киностудия «Союзмультфильм», образовательная платформа Skillbox, Агентство стратегического консалтинга в сфере коммуникаций «К2». Каждый из партнеров подготовил для участников кейс-задание, связанное с отраслью деятельности организации. На выполнение дается два месяца. Для успешного выполнения кейс-заданий будут организованы образовательные блоки, которые помогут проанализировать целевую аудиторию, создать цепляющий контент, правильно продвинуть посты, получить большие охваты и положительные отклики.

Призовой фонд конкурса «Спецноминации 2.0» составляет более 15 млн рублей: это продюсирование блогов до миллиона рублей и подписание резидентских контрактов, участие в съёмках шоу на федеральных телеканалах, сериалах и рекламах, стажировки, поездка на атомную электростанцию «Аккую», онлайн-курсы повышения квалификации, собственные рубрики в медиа и крупных печатных изданиях, приглашения на закрытые мероприятия, консультации по медиапродвижению и многое другое. Победители трека «Спецноминации 2.0» будут приглашены на Всероссийский медиафорум, где лично познакомятся с экспертами проекта, лидерами медиаиндустрии и популярными блогерами. Новости о проекте «ТопБЛОГ» можно найти на официальном сайте, а также в социальных сетях проекта ВКонтакте и Telegram.

«Платформа «Россия – страна возможностей» помогает талантливым россиянам заявить о себе в сферах, в которых они хотят реализоваться. Среди липчан много способных ребят, которые могут делать интересный контент и вести тематические блоги. Участие и победа в конкурсе позволят им прокачать свои навыки и выйти на более серьезный уровень и большую аудиторию», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.