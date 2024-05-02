Жители Липецкой области могут заявить о своих социальных инициативах в рамках Международной Премии #МЫВМЕСТЕ-2024. Премия дает возможности для личного и профессионального развития, позволяет найти партнеров, масштабировать проекты, получить признание в своём регионе и на федеральном уровне.

Заявки на участие принимаются до 3 июня по ссылке. Подавать можно и личные проекты, и общественно значимые поступки, практики меценатства и наставничества. Есть номинации для районов с их программами развития добровольчества, некоммерческого сектора и благотворительности. В честь Года семьи учреждена специальная номинация «Добрая семья».

«Премия #МЫВМЕСТЕ за время своего существования помогла тысячам людей. У волонтёров и неравнодушных появилась возможность заявить о себе, реализовать проект, получив его поддержку. А для тех, кому помогают – это ещё одна протянутая рука, надежда и реализация потребностей. В прошлом году проект липчанки Евгении Васильевой «Армия тыла» стал вторым. Он объединил 26 регионов и около 7000 людей, получил поддержку Президента России. За время работы «Армия тыла» отвезла за ленточку 100 тонн гумгруза, 100 автомобилей, спасла больше 100 детей и столько же жителей новых регионов», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.