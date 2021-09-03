С 1 сентября портал Единого оператора газификации – connectgas.ru – стал доступен для работы с мобильных устройств. Через адаптивную версию портала можно направить предварительную заявку на бесплатное подключение частных домовладений к сетям газоснабжения, отследить ее статус в «Личном кабинете», узнать список документов, которые нужны для заключения договора о присоединении к сети, сделать предварительный расчет стоимости строительства сетей внутри границ земельного участка и получить ответы на дополнительные вопросы.

Весной этого года Президент России Владимир Путин дал старт программе догазификации населенных пунктов без привлечения средств жителей. Липецкая область активно включилась в нее. В ходе прямой линии с жителями глава региона Игорь Артамонов рассказал, что специалисты «Газпром газораспределение Липецк» уже провели масштабную работу по инвентаризации всех домовладений на территории региона.

«Газпром» ведет прием заявок. Нужно использовать эту возможность и по всем возникающим вопросам обращаться через сайт. Потенциально в программу попадает более 21 тысячи домовладений. На сегодня собрано около тысячи заявок», – сообщил Игорь Артамонов.