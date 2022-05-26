Новая мера поддержки многодетных семей запускается в Липецкой области. Теперь они могут получить 500 тысяч рублей от государства на развитие личного подсобного хозяйства. Сумма будет складываться из двух соцконтрактов – федерального и регионального.

Инициатива поступила от руководителя региона Игоря Артамонова. Он предложил к 250 тысячам федеральных средств соцконтракта добавлять ещё 250 тысяч рублей из областного бюджета и предоставлять эти средства многодетным семьям, которые решили заниматься фермерством. Закон, предусматривающий введение дополнительной выплаты, принят сегодня на очередной сессии Липецкого областного Совета депутатов.

«Больше восьмидесяти процентов получателей социальных контрактов в регионе значительно повысили свои доходы и улучшили материальное положение. Радует, что есть семьи, желающие жить в селе и развивать его. Мы хотим их дополнительно поддержать, что особенно важно в сегодняшних экономических реалиях», – отметил Игорь Артамонов.

В областном управлении социальной политики пояснили, что региональный социальный контракт будет заключаться с многодетными семьями на два года при определённых условиях. Первое из них – семья уже должна реализовывать соцконтракт, занимаясь индивидуальной предпринимательской деятельностью в сфере сельского хозяйства. Второе – обратиться за дополнительным финансированием можно в период действия первоначального соцконтракта. Также необходимо участие в сельскохозяйственном кооперативе и реализация этому кооперативу не менее 30% от произведённой продукции в течение года после того, как окончен срок действия первоначального соцконтракта.