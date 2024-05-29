Приём заявок на получение гранта «Агростартап» продолжается в Липецкой области. Он выдаётся с 2019 года в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Господдержку получили 145 начинающих фермеров региона.

В числе грантополучателей – Сергей Черных из села Грачёвка Усманского района. В 2020 году при поддержке Центра компетенций АПК Липецкой области он успешно защитил проект по развитию молочного животноводства и получил господдержку – пять миллионов рублей. Фермер приобрёл трактор, погрузчик, газонокосилку и другую сельхозтехнику. Оставшиеся средства пошли на увеличение поголовья. Сейчас в хозяйстве Сергея Черных – 30 коров голштинской и симментальской пород. Молочную продукцию фермер ежедневно поставляет жителям Усманского района.

«В этом году сумма федерального финансирования по гранту «Агростартап» увеличена на 33% – до 110 миллионов рублей. Ещё больше липецких сельхозпроизводителей смогут получить поддержку и развивать своё дело», – комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Информацию об этом и других видах грантов фермеры могут получить по ссылке.