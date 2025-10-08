Жители Липецкой области могут придумать вопрос для «Большого этнографического диктанта» и получить призы

Жителям Липецкой области предлагают придумать вопрос для «Большого этнографического диктанта» («БЭД»). Это Всероссийская просветительская акция, которая в 2025 году будет проводится в 10 раз с 1 по 8 ноября. Принять участие в ней можно на сайте miretno.ru, а предложить свой вариант вопроса — по ссылке до 16 ноября. Лучшие попадут в «БЭД – 2025», а их авторы получат ценные призы и подарки от организаторов и партнёров акции.

«Каждый уголок России по-своему уникален. Липчане могут поделиться своими знаниями о многонациональной палитре нашего региона и помочь создать по-настоящему народный диктант. Это шанс вписать страницу нашего края в большую историю акции», — считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Большой этнографический диктант» — это просветительский проект, который знакомит с культурой народов, проживающих в России, а также позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности. Задания подготовлены в виде теста и включают в себя 30 общефедеральных вопросов. На их выполнение отводится 45 минут, максимум можно набрать 100 баллов. Участниками акции могут стать жители РФ и зарубежных стран, независимо от возраста, образования, социальной принадлежности, национальности, вероисповедания и гражданства, говорится на сайте проекта.