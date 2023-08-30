Семьи Липецкой области, отличающиеся благополучием, крепким укладом, особым вниманием к воспитанию детей, активным участием в жизни общества, могут стать участниками областного публичного конкурса «Семья года». Заявку и пакет документов необходимо предоставить до 27 сентября в управление социальной политики Липецкой области (Липецк, ул. Плеханова, 33, каб. 214, телефон: 25-25-93).

Отбор будет проводится в пяти номинациях: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья», «Трудовая династия». В каждой номинации будут определены три призовых места. Премия за первое место составит 500 тысяч рублей, за второе и третье — по 300 и 100 тысяч рублей соответственно. Подведение итогов состоится в течение двух месяцев после завершения приема документов.

«Данный конкурс направлен на поощрение семей с детьми и укрепление традиционных ценностей в обществе. Крепкие семьи — залог улучшения демографической ситуации в регионе», — считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Организатором конкурса выступает управление социальной политики Липецкой области при поддержке правительства региона. Ознакомиться с положением о конкурсе можно на сайте управления социальной политики.