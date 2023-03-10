Учащиеся школ, вузов, колледжей в возрасте до 21 года приглашаются к участию в XXI Всероссийском конкурсе «Лучший урок письма», который проводят Почта России, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова и Профсоюз работников связи России.

Номинаций несколько: «Кто может меня воспитать?» – от МГУ им. М.В. Ломоносова, «Я доброволец, я волонтер» – от Профсоюза работников связи России, «Рецепты счастливой семьи» – от Фонда социально-культурных инициатив, «Судьба и Родина едины!» – от Союза писателей России, «Есть такая профессия – Родину защищать…» – от Министерства обороны России, «Наставник – создатель будущего» – от Российского движения детей и молодежи «Движение первых». Жюри оценят структурность мышления, творческий подход и уровень владения русским языком.

Также предусмотрена номинация для директоров, преподавателей, руководителей детских творческих объединений, молодежных общественных организаций – «Лучшая методическая разработка проведения урока письма». Эксперты выберут наиболее оригинальные методические наработки, которые можно внедрить в школьную программу.

Работы на конкурс стоит присылать до 15 августа 2023 года в бумажном виде по адресу: 125252, Москва, 3-я Песчаная улица, 2А (в строке получателя указать «На конкурс «Лучший урок письма») или по электронной почте [email protected]. Победители получат дипломы и сувениры. Подробности в положении о конкурсе.

Цель конкурса – содействовать возрождению традиций русского эпистолярного жанра, сконцентрировать внимание участников на бережном отношении к родному языку, открыть возможность педагогам проявить свой профессионализм в разработке оригинальных методик проведения урока, на котором участники творческого конкурса приобретут навыки работы над письмом – деловым, официальным, личным. «Все граждане своей страны должны быть грамотными и владеть навыками письма. Прекрасно, что проводятся подобные конкурсы, которые делают процесс обучения более интересным», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.