Жители Липецкой области могут присоединиться к онлайн-акции «Свеча памяти»

Онлайн-акция «Свеча памяти» стартовала по всей России 10 июня. До 22 июня на сайте деньпамяти.рф каждый житель Липецкой области может зажечь свою виртуальную свечу и почтить память героев Великой Отечественной войны.

Акция «Свеча памяти» проводится с 2004 года. В этот день граждане выходят на улицу и зажигают свечи в память о тех, кто не вернулся домой с поля боя. Последние пять лет зажечь свою свечу можно в онлайн-формате. Виртуальная акция «Свеча памяти» была организована благотворительным фондом «Память поколений» как альтернатива в период пандемии. Однако она продолжается и по сей день.

На платформе деньпамяти.рф можно не только зажечь виртуальную свечу, которая тут же отобразится на счетчике, но и посмотреть интервью с ветеранами. Более 60 роликов с воспоминаниями о войне от первого лица: фронтовиков, блокадников, тружеников тыла, узников концлагерей – бесценное наследие, которое благотворительный фонд «Память поколений» собирал по всей России.

«Для каждого жителя нашей страны Великая Отечественная была войной народной. Те давние события до сих пор отзываются болью потерь в сердцах новых поколений. Дата начала войны – повод вспомнить наших защитников и поклониться их подвигу», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.