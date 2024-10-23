Стартовала регистрация на проект «СпортТрек» президентской платформы «Россия – страна возможностей», который реализуется в рамках программы «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование». Стать участником может любой житель Липецкой области. Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте до 30 октября и выбрать один или несколько треков для участия.

Доступно три направления: образовательный блок, спортивные активности и конкурс «Сбор лучших практик ФКиС». Образовательный блок включает лекции от профессиональных наставников. Второй трек – для тех, кто хочет стать частью профильного сообщества и готов регулярно заниматься спортом. Участники смогут отслеживать физическую активность и получать баллы от платформы, которые можно будет обменять на призы от партнеров. На конкурс «Сбор лучших практик ФКиС» можно подать инициативы в сфере физической культуры и спорта по пяти направлениям: командные виды спорта, индивидуальные виды спорта, адаптивный спорт, просветительская деятельность и практики наставничества. Оценивать предложенные идеи будут по критериям: социальная значимость и актуальность, четкость формулировки цели и поставленных задач, проработанный план проекта и его перспективы.

Финалисты конкурса получат приглашение на очное мероприятие, которое пройдет в Москве в конце ноября. Участники конкурса, чьи проекты войдут в число победителей, получат информационную поддержку своих инициатив и возможность их интеграции в «СпортТрек» в следующем году. Пилотная программа «СпортТрек» протестирована в пяти вузах России при участии 1500 человек.

«Липецкая область поддерживает жителей, стремящихся к здоровому образу жизни. Для того, чтобы заниматься было удобно, в регионе уже построено множество ФОКов, футбольных полей, спортплощадок, обновлены школьные стадионы. Немало объектов в стадии реализации. Из наиболее крупных – дворец спорта в Ельце, также большие работы ведутся на Зелёном острове, где планируется сразу несколько спортобъектов. Уверен, они будут востребованы и вдохновят липчан на новые достижения», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.