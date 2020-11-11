Жители Липецкой области могут пройти обучение по программе «Методы и технологии, основанные на работе с данными»

Программа дополнительного образования «Методы и технологии, основанные на работе с данными» (КЛИК-Интенсив) доступна жителям Липецкой области. Обучение пройдёт онлайн с 23 ноября по 7 декабря 2020 года.

Программа подготовлена Центром компетенций по кадрам для цифровой экономики автономной некоммерческой организации «Университет Национальной технологической инициативы 2035» и направлена на формирование у слушателей компетенций в области управления на основе данных с целью повышения качества и скорости принятия решений в органах власти, бизнесе, социальной сфере.

Курс рассчитан на 24 часа. По окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации. Пройти обучение может любой желающий, заинтересованный в оптимизации процесса и повышении эффективности деятельности в профессиональной сфере за счёт внедрения технологий управления на основе данных. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте проекта.