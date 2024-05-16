Сдать накопившуюся дома мелочь предлагают жителям Липецкой области с 20 мая по 2 июня. В этот период при поддержке Банка России в нашей стране пройдет акция «Монетная неделя». В банковские офисы, присоединившиеся к акции, можно будет принести неограниченное количество металлических монет любого номинала, выпущенные с 1997 года. Обмену также подлежат окисленные, потемневшие, погнутые, просверленные или поцарапанные монеты. Банки обменяют их на банкноты или зачислят сумму на счет.

Подробности и условия акции рекомендуется уточнять в конкретном банке. Для сокращения времени обслуживания, монеты желательно заранее рассортировать по номиналам. Обмен производится при наличии паспорта: нужно будет заполнить бланк заявления в банке.

Как сообщили в липецком отделении Банка России, в нашей стране выпускают огромное количество монет, но большая их часть не возвращается в оборот, оседая в копилках. Проведение акции поможет вернуть в оборот мелочь, которая скопилась у людей, и сократить затраты на ее чеканку.

В прошлом году по итогам «Монетной недели» в Липецкой области было собрано около 250 тысяч монет на общую сумму 1 101 470 рублей.