Сдать накопившуюся дома мелочь жители Липецкой области могут с 7 по 20 октября во время всероссийской акции «Монетная неделя». Это поможет вернуть монеты в денежный оборот.

Обменять монеты на банкноты можно в банковских офисах и сетевых магазинах. Для обмена принимается неограниченное количество металлических денег Банка России любого номинала, которые выпущены с 1997 года. Монеты желательно заранее рассортировать по номиналу для сокращения времени обслуживания. В банках для обмена может понадобиться паспорт. Кроме того, в банке сумму сданной мелочи можно зачислить на свой счет.

Узнать условия акции можно на сайте монетнаянеделя.рф. Там же на интерактивной карте можно выбрать удобный банк или магазин и нажать на его логотип. Обмен денег в банке или магазине может проходить в определенные часы, сообщили в липецком отделении Банка России.

По итогам предыдущей Монетной недели, которая проходила с 20 мая по 2 июня 2024 года, в Липецкой области было собрано около 390 тысяч монет на общую сумму почти 1,5 млн рублей.