Жители Липецкой области могут сдать мелочь в рамках Монетной недели

Сдать накопившуюся дома мелочь предлагают жителям Липецкой области до 18 апреля во время Монетной недели. Цель всероссийской акции – вернуть в денежный оборот монеты, осевшие в кошельках и копилках.

Обменять груз металлических денег на бумажные купюры можно не только в банковских офисах, но и в крупных сетевых магазинах. К участию принимаются любые монеты Банка России, выпущенные начиная с 1997 года. Ограничений по количеству нет — можно приносить хоть целую копилку, хоть несколько пакетов с мелочью.

В банке сумму сданной мелочи можно зачислить на свой счет. Магазины такую операцию не совершают, сообщили в липецком отделении Банка России.Чтобы процедура прошла быстро, сотрудники отделения Банка России по Липецкой области советуют заранее рассортировать монеты по номиналу.Подробнее об условиях акции можно узнать на сайте монетнаянеделя.рфВ прошлый раз Монетная неделя проходила осенью. Жители региона вернули в денежный оборот более 1 млн монет на общую сумму 3,4 млн рублей.