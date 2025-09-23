Жители Липецкой области могут сдать мелочь в рамках Монетной недели

Сдать накопившуюся дома мелочь предлагают жителям Липецкой области до 4 октября во время Монетной недели. Цель всероссийской акции – вернуть в денежный оборот монеты, осевшие в кошельках и копилках. Обменять мелочь на банкноты можно в банковских офисах и сетевых магазинах. Для обмена принимается неограниченное количество металлических денег Банка России любого номинала, которые выпущены начиная с 1997 года. В банке сумму сданной мелочи можно зачислить на свой счет. Магазины такую операцию не совершают, сообщили в липецком отделении Банка России.

Монеты желательно заранее рассортировать по номиналу, это позволит сократить время обслуживания. В банках для обмена может понадобиться паспорт. В магазинах документы не потребуются. Подробнее об условиях акции можно узнать на сайте монетнаянеделя.рф.