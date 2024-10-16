Росприроднадзор в рамках V сезона Международной премии «Экология – дело каждого» объявил о старте традиционной ежегодной акции «Экоёлка». Ее участники создают новогодние игрушки из ненужных вещей: старых компакт-дисков, пластиковых бутылок, полиэтилена, одноразовой посуды, показывая, что вторичное использование не только снижает вред окружающей среде, но и может дарить радость. Лучшие поделки украсят главную экоёлку страны, которую установят в Московском зоопарке. Их авторы смогут бесплатно посетить зоопарк, а также получат призы и подарки.

Принять участие в акции «Экоёлка» может любой желающий. Необходимо своими руками изготовить новогодний сувенир и до 1 декабря отправить его почтой по адресу: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 29, стр. 1, с пометкой — «Экоёлка», до востребования. В посылку, помимо экоигрушки, нужно вложить лист, на котором написать печатными буквами фамилию и имя автора, город, контактный телефон и/или адрес электронной почты участника.

«Экологические акции позволяют задуматься о важности использования зеленых технологии, вторичной переработки, сокращения отходов, рационального использования природных богатств. Бережное отношение к окружающей среде должно быть элементом воспитания и образования молодого поколения, прививаться с самого раннего детства», — считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.