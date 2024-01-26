Весной на улицы городов и сёл Липецкой области выйдут активные и молодые люди. Они помогут проголосовать за объекты благоустройства, которые смогут преобразиться в 2025 году. В списке – парки, скверы, детские и спортивные площадки. Добровольцы будут дежурить в общественных пространствах и помогут гражданам сделать выбор. Проголосовать за понравившийся объект: набережную, парк, сквер или спортплощадку — сможет любой гражданин России старше 14 лет.

По результатам голосования во всех регионах России, в том числе и в Липецкой области, выберут общественные территории, которые благоустроят по нацпроекту «Жильё и городская среда». Волонтёрами Всероссийского голосования за объекты благоустройства могут стать жители области старше 14 лет. Главное условие — быть общительным и открытым. Зарегистрироваться можно по ссылке.

«Важно при выборе стратегии развития и преображения городов и сёл учитывать мнение жителей. Липчане не первый год демонстрируют свое неравнодушие и активную позицию в вопросе формирования подобных программ. Благодаря их предложениям проекты пересматриваются и дополняются», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.