Возможность вернуть налог от суммы, которая потрачена на фитнес-центры, бассейны и другие спортивно-оздоровительные услуги, есть с 2022 года у плательщиков НДФЛ, сообщили в управлении физической культуры и спорта Липецкой области. Чтобы получить вычет, нужно иметь на руках документы, подтверждающие фактические траты, и пользоваться услугами организации из списка Министерства спорта Российской Федерации.

В 2024 году в утвержденный Минспортом список организаций, за чьи услуги потребители смогут вернуть социальный налоговый вычет, от Липецкой области вошли 17 организаций. Посмотреть их список можно здесь. «Привычка к здоровому образу жизни, а также систематические занятиям физкультурой и спортом – в числе факторов, способствующих повышению качества жизни и взрослых, и детей, формирующих здоровье нации. И налоговые вычеты на этот вид деятельности – не только заметный бонус для личного бюджета, но еще и возможность привлечения все большего числа людей, например, целыми семьями в спортзалы, бассейны, на катки и лыжные трассы», – уверен губернатор Игорь Артамонов.

Получить налоговый вычет за занятия физической культурой и спортом можно через работодателя по фактическим расходам, самостоятельно через личный кабинет портала «Государственные услуги» или непосредственно в территориальном управлении Федеральной налоговой службы. Оформить налоговый вычет можно на себя, на детей до 18 лет, в том числе усыновленных (до 24 лет, если ребенок находится на очной форме обучения), на подопечных до 18 лет, например, за несовершеннолетних, над которыми оформлена опека или попечительство.

По словам экспертов, все социальные вычеты рассчитываются вместе, вычет за спорт — это одна из их разновидностей. За 2022-й и 2023-й по всем социальным налоговым вычетам можно вернуть до 15,6 тыс. рублей в год, если расходы составят 120 тыс. рублей и больше. С 2024-го максимальный размер социальных вычетов — 19,5 тыс. рублей в год, если расходы составят 150 тыс. рублей и больше. Подробную информацию о налоговым вычете по расходам на физкультурно-оздоровительные услуги можно найти на официальном сайте Федеральной налоговый службы.