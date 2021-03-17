Ремонт и благоустройство дорог в поселке Дачный и микрорайоне Тракторостроителей обсудили в ходе объезда заместитель главы администрации Липецкой области Дмитрий Аверов и исполняющий обязанности главы Липецка Константин Востриков.

Вместе с жителями они оценили проблемные места, рассказали липчанам о запланированных работах по дорожному ремонту, установке освещения и опиловке аварийных деревьев.

«Очень много обращений приходит на сайт губернатора и через соцсети. Мы приехали посмотреть и увидели, что состояние дорог после зимы не соответствует нормативным требованиям. Договорились с городскими властями, что в апреле, как только установится погода, приступим к ремонту. Также губернатором принято решение о выделении 60 миллионов рублей для ремонта дорог картами. Объекты, которые в первую очередь нуждаются в ремонте, будут приведены в порядок. Мы рассматриваем все обращения жителей и готовы вносить их предложения в планы по ремонту дорог», – сказал Дмитрий Аверов.

Большими участками планируется ремонтировать дороги на улицах Ушинского, Пожарского, Московская, Неделина, Катукова, Циолковского, К. Маркса, Вермишева, 9-й микрорайон, Зои Космодемьянской. А также на улицах Перова, Краеведческая, Энтузиастов, Каменный Лог.