Жители Липецкой области могут выбрать, какие деревни и сёла подключить к Интернету в 2026 году

На Госуслугах проводится голосование за бесплатное подключение сёл и деревень Липецкой области численностью от 100 до 1000 человек к мобильному Интернету. Сделать выбор можно по ссылке до 9 ноября 2025 года включительно, а оптоволокно в населённые пункты проложат в 2026 году. Проект устранения цифрового неравенства реализуется Минцифры России в рамках нового национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государств».

Для участия в голосовании нужна подтверждённая учётная запись на Госуслугах и постоянная регистрация в регионе. Проголосовать можно за любой населённый пункт Липецкой области. Предусмотрена также возможность направить бумажное письмо в адрес Минцифры России. В письме нужно указать фамилию, имя и отчество, адрес регистрации и название села, посёлка или деревни, в который нужно провести высокоскоростной Интернет. Письмо может быть коллективное, голос каждого будет учтён. При подсчёте голосов будут учитываться письма, поступившие в Министерство не позднее 09 ноября 2025 года. Результаты голосования будут опубликованы до 20 декабря.

Подробную информацию о ходе голосования 2025 года, а также информацию об уже проведенных ранее голосованиях 2021, 2022, 2023 и 2024 годов можно посмотреть здесь.

«Для нас крайне важно, чтобы каждый житель Липецкой области, независимо от того, в большом городе или в небольшом селе он живёт, имел равные возможности. Подключение к высокоскоростному интернету — это не только доступ в сеть, это доступ к знаниям, медицинским консультациям, новым возможностям для бизнеса и, конечно, общения», — прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.