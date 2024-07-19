Жители Липецкой области могут принять участие в народном голосовании на определение Культурной столицы 2026 года. Оно проводится на Госуслугах и доступно по ссылке пользователям портала с подтверждённой учётной записью.

В конкурсе принимают участие Тамбов, Сургут, Смоленск, Рязань и ещё 22 города России. Помимо народного голосования предусматривается и экспертная оценка. Жюри определит победителя исходя из активности и качества культурной жизни города, а также его популярности среди населения. Организаторы конкурса отметили, что звание «Культурная столица года» даёт новые возможности для социально-экономического и культурного развития города: он станет точкой притяжения не только для туристов, но и для потенциальных инвесторов и партнёров. Представители города-победителя также получат специальный приз на итоговом мероприятии, которое пройдёт в декабре 2024 года.

Конкурс «Культурная столица года» проводится с 2023 года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Минцифры и Минкультуры РФ. В течение этого года это звание будет носить Нижний Новгород, в 2025 году — Грозный.