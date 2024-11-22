Завершился прием заявок на конкурс идей по развитию региона, посвященный 70-летнему юбилею со дня образования Липецкой области. Всего было подано 44 идеи, из которых предстоит выбрать три лучшие. Принять участие в голосовании могут пользователи портала стратегия.липецкаяобласть.рф до 30 ноября включительно. В разделе «Конкурс идей» можно ознакомиться с идеями и выбрать одну понравившуюся. Победители получат памятные призы от Центра туризма «Липецкая земля», индивидуальные экскурсии по туристическим маршрутам региона и отдых в гостевых домах.

По условиям конкурса идеи должны были соответствовать хотя бы одному из направлений стратегии социально-экономического развития Липецкой области на период до 2030 года: сохранение населения, здоровье и благополучие людей, возможности для самореализации и развития талантов, комфортная и безопасная среда для жизни, достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство и цифровая, управленческая трансформация. Предложенная идея также должна быть актуальной для региона, иметь новизну и социальную значимость.

«Мнение жителей Липецкой области очень важно для принятия решений по формированию стратегии развития региона. Только так можно добиться высокой удовлетворенности обновлениями, которые мы реализуем», – не раз отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.