Жители Липецкой области могут выбрать сёла с населением от 100 человек, где подключат мобильную связь

Минцифры России объявило о старте очередного всероссийского голосования, цель которого — определить перечень населённых пунктов с численностью от 100 до 1000 человек для приоритетного подключения к сети подвижной радиотелефонной связи. Голосование проводится на Госуслугах, и жители Липецкой области могут принять в нём участие.

Чтобы проголосовать, достаточно авторизоваться в личном кабинете на портале и указать село или посёлок, где, по мнению пользователя, мобильная связь и доступ в интернет необходимы в первую очередь. На основе итогов голосования будет сформирован план-график установки базовых станций в рамках оказания универсальных услуг связи.

Мероприятие направлено на устранение цифрового неравенства и реализуется в рамках национального проекта «Экономика данных». Обновлённая страница голосования на Едином портале государственных услуг стала доступна с 31 августа 2026 года. На ней жители региона также могут ознакомиться с результатами предыдущих отборов, проводившихся в 2021–2025 годах.

«Каждый житель Липецкой области, независимо от того, живёт он в областном центре или в отдалённом селе с населением в сотню человек, должен иметь доступ к современной мобильной связи и интернету. Это не просто вопрос комфорта, это равные возможности для образования, работы и получения государственных услуг», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.