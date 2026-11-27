Найти свободную землю, проверить возможность строительства и выбрать место для будущего дома теперь можно с помощью цифровых сервисов Национальной системы пространственных данных (НСПД). На платформе nspd.gov.ru доступны несколько полезных инструментов. Сервис «Земля для стройки» показывает свободные государственные и муниципальные участки, которые можно приобрести или арендовать. А «Градостроительная проработка онлайн» позволяет узнать, разрешено ли строительство на выбранной территории и какие действуют ограничения.

Если подходящего участка нет, его границы можно самостоятельно обозначить на карте через сервис «Земля просто». Система проверит возможные ограничения и поможет подготовить схему расположения земли. После этого заявление на предварительное согласование предоставления участка можно отправить через Госуслуги.

Ещё один сервис — «Индивидуальное жилищное строительство». Он помогает спланировать расположение дома с учётом обязательных отступов от границ участка, допустимой высоты и других требований. Использование цифровых сервисов позволяет заранее проверить важные условия строительства, сократить время на подготовку документов и избежать возможных ошибок.

«Строительство собственного дома начинается с выбора участка и оформления документов. Важно, чтобы жители могли получать необходимую информацию быстро и без лишних поездок по ведомствам. Цифровые сервисы помогают заранее оценить возможности строительства, спланировать размещение дома и упростить подготовку документов», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.