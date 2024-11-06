Национальный центр «Россия» открыл на своем сайте раздел, где можно задать вопрос о будущем страны. Ответы прозвучат в серии открытых диалогов: «100 вопросов о будущем России», которые стартуют в ноябре 2024 года.

На площадке Национального центра «Россия» обсудят достижение национальных целей развития. К участию приглашены заместители Председателя Правительства России, курирующие достижение национальных целей развития, профильные министры, главы регионов, представители бизнеса, общественных движений и ассоциаций.

«Мы как Национальный центр «Россия» отмечаем интерес к открытому диалогу общества и власти. Серия встреч с представителями Правительства и министерств – это возможность открыто задать вопрос о том, что волнует каждого», – говорит генеральный директор АНО «Дирекция Выставки Достижений «Россия»» Наталья Виртуозова.

Встречи будут мультиформатными: вопросы можно будет задать как через портал, так и через колл-центр и по видеосвязи. Транслировать их будут на сайте и в социальных сетях Национального центра.

Национальные цели развития — это показатели, которых должна достичь Россия к 2030 году и в период до 2036 года. Они определены указом Президента России Владимира Путина и выделены в семь направлений: комфортная среда, экономика, человек, технологии, экология, самореализация и цифровая трансформация.