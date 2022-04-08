Избирательная комиссия Липецкой области совместно с Информационно-техническим центром организовала работу горячей телефонной линии по вопросам, касающимся избирательной системы. Получить интересующую информацию о выборах жители региона могут, позвонив по многоканальному номеру Единой диспетчерской службы (4742) 27-63-09. Звонки принимаются с сегодняшнего дня. Операторы ЕДС регистрируют, обрабатывают и передают поступившие обращения в областную избирательную комиссию. Каждый абонент оперативно получит ответ на свой вопрос в удобной для него форме.

«Обратившись на горячую линию, можно получить справочную информацию об избирательных кампаниях, особенностях реализации избирательных прав граждан, изменениях, произошедших в выборном законодательстве, о номерах участков для голосования, адресах и номерах телефонов участковых и территориальных комиссий. Мы стремимся к максимальной открытости региональной избирательной системы и готовы к постоянному диалогу с избирателями. Горячая линия позволит нам эффективно обобщить и проанализировать суть поступающих обращений, а также быстро реагировать на запросы граждан», — прокомментировал председатель избирательной комиссии Липецкой области Сергей Елманов.

Обращения не принимаются от анонимов, то есть при звонке необходимо назвать имя и фамилию, адрес проживания, контактный телефон. Напомним, что в 2022 году в Липецкой области пройдут выборы депутатов Елецкого горсовета, Новочеркутинского сельсовета Добринского района, а также дополнительные выборы депутата Усманского горсовета по двухмандатному избирательному округу № 4.