Жители Липецкой области могут записаться на прием в соцзащиту через ЕДС. Даем контакты

Получить консультацию по мерам социальной поддержки можно по номеру Единой диспетчерской службы 8-800-450-48-48 (добавочный 2), звонок бесплатный.

8-800-450-48-48

Также можно уточнить информацию о социальном обслуживании и узнать о статусе заявления на выплату на детей в возрасте от трех до семи лет включительно. Кроме этого, здесь запишут на прием в любой центр соцзащиты Липецкой области.

Ежедневно специалисты социальной защиты принимают через ЕДС около 200 звонков. Если ответ дать сразу невозможно, когда, например, требуется информация сотрудника именно центра соцзащиты по месту жительства, то формируется заявка, и специалисты территориальных центров социальной защиты населения перезванивают сами по оставленному гражданином номеру. Так, в июне было отработано 983 заявки, поданные жителями Липецкой области через ЕДС. С 20 июля станет возможна переадресация с ЕДС во все территориальные центры соцзащиты. Сейчас уже действует переадресация в центр соцзащиты по Липецкому району.

Консультацию можно получать и в чате на сайте управления социальной защиты населения Липецкой области. Также эксперты оказывают информационную помощь на страницах управления в социальных сетях ВКонтакте и инстаграм.

«Жителям области, попавшим в трудную жизненную ситуацию, пожилым и одиноким липчанам, детям и взрослым с ограниченными возможностями здоровья, малообеспеченным, молодым и многодетным семьям постоянно нужна государственная поддержка. Эти направления работы входят в число приоритетных задач социальной политики региональной власти. В сегодняшней непростой ситуации меры соцподдержки значительно расширены, и жителей региона надо о них широко информировать», – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.